Akhisarlı motosikletçiler kupa sevincini Başkan Dutlulu ile paylaştı

Türkiye Motosiklet Federasyonunun (TMF) Antalya'da düzenlediği Türkiye Drag Şampiyonasının ilk ayağından birincilik ile dönen Akhisarlı motorcular, başarılarını Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile paylaştı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Drag Şampiyonası'nda Akhisar'ı temsil eden motosikletçiler 4 ayaktan oluşan yarışların ilk ayağında 1 birincilik, 2 de üçüncülük başarısı elde etti. Akhisar Belediyesi tarafından desteklenen motosikletçiler, kazandıkları başarıyı Belediye Başkanı Besim Dutlulu'yu makamında ziyaret ederek paylaştılar.

Türkiye'nin dört bir yanından çok sayıda hız tutkunlarının katıldığı yarışlarda Akhisar'a 2 kere şampiyonluk kazandıran sporcular bu sene de iddialı olduklarını ifade etti. Akhisarlı motosiklet tutkunu Hüseyin Akkın, “Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Antalya'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda bir birincilik ve iki adet de üçüncülük kupası ile toplamda 3 kupa ile döndük. Antalya'da bizi yalnız bırakmayan dostlarımıza da ayrıca teşekkür ederim. Akhisar Belediyesi bu konuda bizim arkamızda durdu. Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Motosiklet tutkularını, sporla bütünleştiren Akhisarlı motosiklet yarışçılarına destek vermeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Dutlulu, yaptığı açıklamada, “Akhisar'ımızı başarıyla temsil eden arkadaşlarımızı kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Ekip, daha sonra Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı ile birlikte hatıra fotoğrafı çekildi.