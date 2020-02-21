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Akhisarlı öğrenci ve velilere LGS semineri

Manisa Büyükşehir Belediyesinin en önemli eğitim kurumlarından bir tanesi olan MABEM’de eğitim gören öğrenciler, geleceğe güvenle hazırlanırken, MABEM yönetimi de, bilgilendirme seminerlerine devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesinin en önemli eğitim kurumlarından bir tanesi olan MABEM'de eğitim gören öğrenciler, geleceğe güvenle hazırlanırken, MABEM yönetimi de, bilgilendirme seminerlerine devam ediyor. Bu kapsamda MABEM Akhisar, öğrenci ve velilere yönelik LGS bilgilendirme semineri düzenledi.


Manisa Büyükşehir Belediyesi MABEM Akhisar tarafından 2020 yılında yapılacak LGS'ye girecek öğrenciler ve veliler için bilgilendirme semineri Akhisar Belediyesi Toplantı Salonu'nda yapıldı. Sınav öncesi sınav arasında ve sınav sonu tercih zamanında yapılması ve yapılmaması gerekenler hakkında kurum rehber öğretmeni Seçil Vural sunumuyla öğrenci ve velilere slayt gösteri ile bilgiler aktarıldı. Vural, öğrencilerine sınav ve tercih sistemi hakkında yapılan sistemsel değişikler hakkında detaylı bilgilendirmede bulundu. Nitelikli okulların özellikleri ve yer aldıkları yüzdelik dilimleri hakkında geniş açıklamalarda da bulunulan seminer sonunda Kurum Müdür Yardımcısı İlkay Sümbelli ve kurum öğretmenleri öğrencilerle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

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