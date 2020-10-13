Akhisarlı öğrenciler canlı yayında tabletleriyle buluştu

Akhisar Belediyesi tarafından 'Akhisar Dayanışması' kapsamında öğrencilerin uzaktan eğitimlerinde kullanabilmeleri için belediye tarafından satın alınan ve hayırsever vatandaşlar tarafından bağışlanan ücretsiz tablet ve bilgisayarlar, canlı yayında şeffaf şekilde öğrencilerle buluşturuldu. Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Hiçbir öğrencimiz eğitimden geri kalmasın diye başlattığımız tablet kampanyamızdan elde ettiğimiz tabletleri, ihtiyaç sahibi öğrencilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Onların eğitimine bir nebze de olsa desteğimiz olursa ne mutlu bizlere” diye konuştu.

Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Başkan Yardımcısı Ekrem Kayserili'nin katıldığı canlı yayın, şeffaf belediyecilik anlayışı gereği Akhisar Belediyesinin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Gerçek ihtiyaç sahibi 466 öğrenci arasında yapılan kura çekiminde, ilk etapta 100 öğrenci ücretsiz tablet almaya hak kazandı.

Eğitimde fırsat eşitliğinin önemine değinen Başkan Besim Dutlulu, gerçek ihtiyaç sahibi öğrenciler arasında yapılan kura çekimi ile çocukların eğitimine yardımcı olabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Başkan Dutlulu, “Bugün, ilk aşamada 100 adet tabletimizi ihtiyaç sahibi öğrencilerimizle buluşturduk. Bunu da şeffaf belediyecilik anlayışımız gereği canlı yayında halkımızla paylaştık. Toplamda 864 öğrencimiz başvuru yaptı, bunun 466 tanesi kuraya girmeye hak kazandı. İleri ki günlerde yeni tabletler geldikçe onları da canlı yayında kura çekimi ile vermeye devam edeceğiz. Gönül isterdi ki şehrimizdeki tüm öğrencilerimize tablet verelim; ama taktir edersiniz ki öyle bir imkanımız yok. Bizim amacımız, eğitimde sıkıntı yaşayan, tableti olmadığı için derslerinden geri kalan gençlerimize elimizden geldiği kadar destek olmak. Tablet bağışında bulunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyor, tablet almaya hak kazanan tüm öğrencilerimizi de kutluyorum. Tüm gücümüz ve imkanlarımız ile çocuklarımızın eğitimlerine destek olmaya devam edeceğiz” dedi.