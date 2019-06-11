Akhisarlı şehidin ismi okuduğu okula verildi

00 sıralarında Tunceli'de askeri aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Er Mümin Koca'nın ismi okuduğu Akselendi Ortaokuluna verildi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz, Akhisar Kaymakamı Sabit Kaya, Akhisar Garnizon Komutanı Hava İstihkam Albay Mehmet Şahin, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı, şehidin eş dost ve akrabalarının katılımı ile isim verilme töreni düzenlendi.

Şehidin isminin verilme törenine katılan şehidin annesi Hafize ve babası İsmail Koca ise duygulu anlara yaşayarak emeği geçenlere teşekkür etti.

Törende ilk olarak söz alan Kaymakam Sabit Kaya, “Bu vatan toprakları üzerinde yaşayan insanlarımızın huzur ve sükunu için canlarını seve seve veren bu şehadetlik mertebesine erişen yüksek değerde insanlar hepsini rahmetle anıyoruz. Allah hepsine de rahmet versin. Şehidimizin bizzat eğitim gördüğü bu okula isminin verilmesine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Manisa Valisi Ahmet Deniz ise yaptığı konuşmada, “Türkiye Cumhuriyeti var oldukça böyle şehitlerimizin ismi hep yaşayacaktır. Şehitlik mertebesi bizim en önemli müessesemizdir. Peygamberlik makamından sonra en yüce makamdır. Anadolu coğrafyası gerçekten her zaman söylüyorum zor bir coğrafya, sıkıntılı bir coğrafya. Bin yıldır bu coğrafyadayız ve burada yaşamanın da bir bedeli olmuş. O yine devam ediyor. Eğer bizler buradaysak işte bu coğrafyada ezan dinmesin bayrak inmesin diye şehadete yürüyen bu kahramanlar sayesinde buradayız. Onların hakkını hiçbir şekilde ödememiz mümkün değil. Ne yapsak az, ama başka çaremiz de yok. Bu topraklarda ölmeyi bilmeyen bir milletin yaşaması da mümkün değil” dedi.

Şehit Jandarma Ulaştırma Er Mümin Koca'nın özgeçmişi

Şehit Jandarma Ulaştırma Er Mümin Koca 18 Mart 1991 tarihinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini ismi verilen Akselendi okulunda tamamladı. 21 Kasım 2011 yılında vatani görevini yapmak üzere katılmış olduğu İzmir Yeni Foça 7. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı ve Söğüt Jandarma Ulaştırma Eğitim Tabur Komutanlığı'nda acemi eğitimini tamamlamasına müteakip 15 Şubat 2012 tarihinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Muhafız Bölük Komutanlığı emrinde şoför olarak göreve başladı. Ailenin iki çocuğundan biri olan ve bekar olan Şehit Jandarma Ulaştırma Er Mümin Koca Tunceli Merkez Cumhuriyet Mahallesinde 00 sıralarında askeri araç ile seyir halinde iken terör mensupları tarafından yolun kenarında park halinde bulunan bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi sonucu şehit oldu.