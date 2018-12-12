Akhisarlı üreticiler kooperatifçilik için çalışmalara başladı

Akhisar Belediyesi Meclis Salonunda yapılan panelde ilk olarak Tire Süt Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Eskiyörük, Tire Süt Kooperatifi faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Ardından Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haşim Özüdoğru, pazarlama stratejilerinde kooperatifleşmenin önemini anlattı. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Teşkilatlanma Daire Başkanı Mehmet Lokman Ramazanoğlu da Tarım Amaçlı Kooperatifçilik hakkında öneri ve bilgiler sundu.

Ardından panelist Prof. Dr. Osman Murat Koçtürk, Prof. Dr. Haşim Özüdoğru, Mehmet Lokman Ramazanoğlu ve Mahmut Eskiyörük katılımcıların sorularını yanıtlaması ile program son buldu.

Kooperatifleşme sürecinde önemli bir adım attıklarını ifade eden Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı, kalıcı olması adına bu sürecin takipçisi olacaklarını ifade etti. Akhisar İlçe Tarım Müdürü Ahmet Kılıç ise bu süreçte önemli olanın çiftçilerin yanlarında olması ve gerekli eğitimlerin verilmesi olduğunu ifade ederek herkesin çok duyarlı olduğunu kaydetti.