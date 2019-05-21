Akhisarlılar bir gecede Tiyatro ve THM Konseri zevki yaşadı

Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen 560.
Çağlak Festivali etkinlikleri kapsamında Akhisar Belediyesi Amfi Tiyatro'da Akhisar Gençlik Platformu tiyatro gösterisi sahne aldı. Tiyatro gösterisinde Türkiye'de yaşanan güncel komik ve trajikomik olaylar anlatıldı.
Tiyatro gösterimi ardından Akhisar Sanat Dostları Derneği (ASDER) Türk Halk Müziği Korosu sahne aldı. Mustafa Kılınç yönetimindeki THM Korosu Amfi Tiyatro'da 28 eser seslendirirken konser 1 buçuk saat sürdü. Konser sonunda Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu adına koro şefi Mustafa Kılınç'a, günün anısına Akhisar Belediye Meclis Üyesi Alper Ayan, çiçek ve işlemeli çini plaketi takdim etti.
9-26 Mayıs tarihleri arasında kutlanan 560. Çağlak Festivali kapsamında yarın akşam saat 21.30'da Gölet Konser alanında ünlü sanatçılardan Eypio ve ardından ünlü müzik grubu Manga sahne alacak.