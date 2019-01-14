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Akhisarspor 2 futbolcuyu bitirmek üzere

Spor Toto Süper Lig’de transfer çalışmalarını sürdüren Akhisarspor, Göztepe oyuncusu Sokol Cikalleshi ve Trabzonspor ile yollarını ayıran Zeki Yavru ile her konuda anlaştığı bildirildi.

Spor Toto Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Akhisarspor, Göztepe oyuncusu Sokol Cikalleshi ve Trabzonspor ile yollarını ayıran Zeki Yavru ile her konuda anlaştığı bildirildi.


2016-2017 sezonunda yarım sezonluğuna Başakşehir'den kiralanan ve yarım sezonda 14 maçta yeşil-siyah forma ile 7 gol kaydetmişti. Bu sezonun ilk devresinde Göztepe forması 7 maça çıkan golcü oyuncu ağları havalandıramadı. Oyuncu ile tüm pürüzleri halleden yeşil-siyahlı yönetimin oyuncu ile imza atması bekleniyor.


Öte yandan devre arasında Trabzonspor ile yollarını ayıran 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu Zeki Yavru ile masaya oturan yeşil-siyahlıların her konuda anlaştığı ve oyuncuya 2,5 yıllık imza attırması bekleniyor. Zeki Yavru, bordo-mavililerde bu sezon sadece bir maçta 90 dakika forma şansı bulabildi.

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