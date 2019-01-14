Akhisarspor 2 futbolcuyu bitirmek üzere

Spor Toto Süper Lig'de transfer çalışmalarını sürdüren Akhisarspor, Göztepe oyuncusu Sokol Cikalleshi ve Trabzonspor ile yollarını ayıran Zeki Yavru ile her konuda anlaştığı bildirildi.

2016-2017 sezonunda yarım sezonluğuna Başakşehir'den kiralanan ve yarım sezonda 14 maçta yeşil-siyah forma ile 7 gol kaydetmişti. Bu sezonun ilk devresinde Göztepe forması 7 maça çıkan golcü oyuncu ağları havalandıramadı. Oyuncu ile tüm pürüzleri halleden yeşil-siyahlı yönetimin oyuncu ile imza atması bekleniyor.

Öte yandan devre arasında Trabzonspor ile yollarını ayıran 27 yaşındaki sağ bek oyuncusu Zeki Yavru ile masaya oturan yeşil-siyahlıların her konuda anlaştığı ve oyuncuya 2,5 yıllık imza attırması bekleniyor. Zeki Yavru, bordo-mavililerde bu sezon sadece bir maçta 90 dakika forma şansı bulabildi.