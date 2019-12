Akhisarspor - Boluspor ma??n?n ard?ndan

Lig'in 16. haftas?nda Akhisarspor evinde Boluspor ile gols?z berabere kald?. Kar??la?ma ard?ndan her iki tak?m?n teknik direkt?r? kar??la?may? de?erlendirdi.

?yi bir taraftar grubuna galibiyet arma?an edemedikleri i?in ?ok ?zg?n olduklar?n? ifade eden Teknik Direkt?r Mehmet Alt?parmak, ??lk yar?n?n son ma??nda saham?zdaki Boluspor ma??n? kazanmak istiyorduk a??k?as?. Ma??n ba??nda ?zellikle ilk yar?da 5-6 tane sahan?n i?inde adam adama oynayan bir Boluspor vard?. Rakibimizin b?yle oynayaca??n? da biliyorduk ve bir hafta i?inde bunlar? ?al??t?k. ?lk yar?da ?ok fazla pozisyon ?retemedik ama ikinci yar? ?zellikle kanat oyuncular?n? i?eriye ?ekip kanattan daha fazla pozisyon yaratmay? ve i?eriye soktu?umuz oyuncular da pozisyon bulacakt?k. Devre aras? da bunlar? konu?tuk. ?stedi?imiz ?eyler a??k?as? olmaya ba?lad?, ikinci yar?n?n ilk 5 dakikal?k b?l?m?nde 2 tane y?zde 100 pozisyonumuz var ama atamad?k ne yaz?k ki. Daha sonraki b?l?mde yine istedik arzu ettik ama bir t?rl? gol olmad??? zaman bu t?r ma?larda ??nk? rakibin zaten ?zerine gelme gibi bir arzusu yoktu. Ma??n ba??ndan sonuna kadar defans yap?p, puan alma hedefindeydi. Biz ikinci yar? tempoyu ?ok art?rarak tempo yaparak oyunun hakimiyetini elimize ald?k ama tempo yapt???m?z anda devaml? yatan bir Boluspor tak?m? vard?. Boluspor tak?m?nda hemen hemen herkes yatt? diyebilirim, kaleci dahil ma??n da 15-20 dakikal?k b?l?m?n? yatarak ge?irdiler. Ama bizim ligimizin ger?e?i bu ne yaz?k ki bu b?yle ma?larda yakalad???n?z pozisyonlar? atman?z gerekiyor ki o rakip de yatmas?n. Biz ?zetle ma??n ikinci yar?s?nda ?ok istedik, arzu ettik pozisyonlara da girdik ama istedi?imiz pozisyonlar? bir t?rl? gole ?eviremedik. Ma??n i?inde 2 tane zorunlu de?i?iklik yapmam?z da ?zellikle iki tane defans oyuncusunu mecburiyetten ??karmak zorunda kald?k. Bu da oyun i?erisindeki hamle yapmam?z? engelledi. Tek ?z?ld???m ?ok iyi bir taraftar grubu vard? bug?n, bizi inan?lmaz desteklediler, kendilerine buradan te?ekk?r ediyorum. Onlara bir galibiyet arma?an etmeliydik ilk yar?n?n son ma??nda bunun i?in ?zg?n?z. Demek ki daha ?ok ?al??mam?z laz?m, daha fazla ?al??aca??z. Eksik mevkilerde eksik oyuncular?n da olmas? bizi bug?n ?ok etkiledi ama bu da bir mazeret de?il. Biz daha ?ok ?al??aca??z, hedefimize ula?mak i?in gereken ne varsa onu yapaca??z. Zaten son haftadan sonra devre geliyor ondan sonra da in?allah gereken hamleyi yapaca??z? dedi.

Boluspor cephesi

Boluspor'da sakatl?klardan yak?nan Teknik Direkt?r Osman ?zk?yl?, ??ok zorlu bir deplasmandan ?ok ?nemli 1 puan ald?k. Bakt???m?z zaman ger?ekten ?ok zor bir s?re? i?erisindeydik, hem ligdeki durumumuz itibariyle hem de mevcut kadromuzdaki sakat oyuncu say?m?z?n ?ok fazla olu?u, bug?n 5 tane direkt 11'de oynayabilecek oyuncumuzu buraya getiremedik. Bir?ok oyuncumuz devreyi kapatm??t?. Burak 2 haftad?r oynam?yor bu ma?a mecburen ??karmak zorunda kald?k. ?smail Konuk o da sakat problemi var, Bilal 4 haftal?k aradan sonra yava? yava? oynamaya ba?lad?, tabii ki tempo kazanmas? oyuna girmesi zaman alacak ??nk? o da sakatl?ktan ??kt?. Yani zor bir d?nem i?erisindeyiz. B?yle d?nem i?erisinde Akhisar gibi bu ligin iyi tak?mlar?ndan bir tanesine kar?? deplasmanda b?yle g?zel bir m?cadele ile b?yle g?zel bir oyunla 1 puan almak bizim ad?m?za sevindirici. Zaten ma?tan ?nce oyunun bu ?ekilde ge?ece?i konusunda herkes zaten bunlar? biliyordu. Biz elimizdeki oyuncu grubunu en do?ru ?ekilde kullanmaya ?al??t?k. Ba?ka yerlerde ba?ka oyuncular oynatmak zorunda kald?k. Bug?n ?ocuklar? konu?tu?umuz gibi planlad???m?z gibi sahada ?ok do?ru bir duru? g?sterdiler ve do?ru pozisyon ald?lar. ?ok fazla pozisyon verdi?imizi d???nm?yorum. Biz art?k devrenin bitmesini bekliyoruz kendi ad?m?za, alabildi?imiz kadar puan almak bizim hedefimiz. Hem iyile?ecek oyuncular?m?z?n kat?l?m? ile hem de devre aras? yap?lacak olan transferlerle beraber ikinci yar?da ben ?ok bamba?ka bir Boluspor tak?m? olaca??na inan?yorum. ?n?allah bu 1 puan son haftalarda ?zd???m?z camiam?z? sevindirmi?tir. Boluspor ayakta kalacak, g??l? olarak yoluna devam edecek, hi? kimsenin bundan endi?esi olmas?n? dedi.