İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akhisarspor, Cihat Arslan ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden Akhisarspor, ligin 6.

Spor Toto Süper Lig'de mücadele eden Akhisarspor, ligin 6. haftasında takımın başına getirdiği ve 15 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alan Teknik Direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdığı bildirildi.


Spor Toto Süper Lig‘de sezonun ikinci yarısında oynadığı 4 maçı da kaybederek ligin son sırasına yerleşen Akhisarspor'da yönetim, Teknik Direktör Cihat Arslan‘la yollarını ayırma kararı aldı. Ege temsilcisinde 2015-16 sezonunda görev yapıp başarılı bir sezon geçiren, bu sezon ligin 6. haftasından sonra Safet Susic‘in yerine takıma Adanaspor ile yollarını ayırarak gelen Cihat Arslan, Sivasspor deplasmanındaki 2-1'lik mağlubiyet sonrası yönetimle masaya oturarak karşılıklı ayrılma kararı aldığı bildirildi.


Cihat Arslan Akhisarspor'un başında 15 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alabildi. Fenerbahçe'yi 9 Aralık 2018'de 3-0 mağlup ettikten sonra galibiyete hasret kalan yeşil-siyahlılar, son 6 maçta 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle yalnız 1 puan topladı.


Akhisarspor, Arslan yönetiminde Kasımpaşa'yı 3-1 yenerek Türkiye Kupası'nda ise yarı final kapısını araladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.