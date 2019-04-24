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Akhisarspor finalde

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Akhisarspor, 1-0’ın rövanşında sahasında ağırladığı Ümraniyespor’u yine aynı skorla mağlup ederek finale yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçında Akhisarspor, 1-0'ın rövanşında sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u yine aynı skorla mağlup ederek finale yükseldi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


74. dakikada Ümraniyespor atağında Leandrinho'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye gönderdiği aşırtma vuruşta kaleci Fatih son anda uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.


90+1. dakikada Eray'ın sağ kanattan ortaladığı topa Ümraniyespor savunmasının ters vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Burak'ta kaldı.



Stat: Spor Toto Akhisar


Hakemler: Zorbay Küçük, Esat Sancaktar, Mehmet Cem Hanoğlu


Akhisarspor: Fatih, Kadir, Caner, Lopes, Zeki (Eray dk. 90 ?), Sissoko, Regattin, Barbosa, Bilal (Serginho dk. 62), Vrsajevic, Cikalleshi (Bokila dk. 76)


Yedekler: Lukac, Halil, Aykut, Güray, Onur, Manu, Musa


Teknik Direktör: Ercan Kahyaoğlu


Ümraniyespor: Burak, Yasir, Tarık, Timur(Madinda dk. 76), Alaaddin, Serkan (Emircan dk. 46), Muhammed, Bahadır, Recep, Leandrinho, Atabey (Vasilogiannis dk. 46)


Yedekler: Metin, Birol, Uğur, Diabang


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek


Gol: Cikalleshi (dk. 36) (Akhisarspor)


Sarı kartlar: Tarık, Serkan (Ümraniyespor), Bilal (Akhisarspor)

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