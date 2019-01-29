Akhisarspor Musa Nizam ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Ege temsilcisi Akhisarspor, Antalyaspor ile yollarını ayıran 28 yaşındaki defans oyuncusu Musa Nizam ile 2,5 yıllık anlaşmaya vardı.

Antalyaspor'un alt yapısından yetişen oyuncu sırasıyla Antalyaspor, Denizlispor ve Trabzonspor formalarını giydi. Süper Lig kariyerinde 121 maça çıkan Musa Nizam, 3 gol 3 asist kaydetti. Yarın takımla birlikte çalışmalara çıkması beklenen Musa Nizam'ın hafta sonundaki Medipol Başakşehir maçında kadroda yer alacağı tahmin ediliyor.

Akhisar Belediyespor Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel katıldı.