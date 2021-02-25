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Akhisarspor, teknik direktör Fırat Gül ile anlaştı

TFF 1.

Lig'de mücadele veren Akhisarspor, görevine son verilen Teknik direktör Mesut Dilsöz'ün yerine en son Boluspor'da görev alan Fırat Gül ile 1 buçuk yıllık anlaşmaya vardı.


36 yaşındaki teknik adam kariyerinde İstanbulspor ve Boluspor takımlarında görev aldı. Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Teknik direktör Fırat Gül ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni hocamıza Akhisarspor kariyerinde başarılar dileriz. Camiamıza hayırlı olsun.” ifadelerine yer verildi.


Gül, İstanbulspor ve Boluspor'da görev aldığı dönemde iki takımı da ligde tutmayı başarmıştı.

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