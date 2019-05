Akhisarspor Teknik Direktörü Cem Kavçak: "Sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz"

Akhisarspor Teknik Direktörü Cem Kavçak, "Ligde 4 tane final maçımız var. Sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de 25 puanla son sırada yer alan Akhisarspor, 31. haftada konuk edeceği Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarını Akhisar Belediyespor Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde sürdürdü. Yeşil-siyahlılarda sakatlıkları süren Mustafa Yumlu ve Rotman takımdan ayrı düz koşu yaparken, Edin Cocolic idmana katılmadı. İdman öncesi takım kaptanı Bilal Kısa ve Teknik Direktör Cem Kavçak hem lig hem de oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Kavçak: "Ateşten bir gömlek giydim"

Akhisarspor Teknik Direktörü Cem Kavçak, her hafta final maçı oynadıklarını ifade ederek, "Bu hafta da Bursa'ya gittik. Çok istekli ve arzulu bir oyun vardı sahada. Oyuncular ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Çok net goller kaçırdık, eğer birkaç tanesini atabilseydik galip ayrılırdık. Olmadı ama oyuncuların sahada gösterdiği istek, arzu ve mücadele gücü bizim önümüzdeki haftalara olumlu bakmamızı sağlıyor, haftalardır. 4 tane final maçımız var ligde, sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Ben geldiğim günden beri aynı şeyi söylüyorum, elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Takdiri ilahi diyoruz artık. 13 hafta oldu geleli, kendimin de memleketim olduğu için sorumluluk hat safhada açıkçası. Üzüntü daha fazla oluyor mağlubiyetlerde, bu kötü günde de tabi ki hiçbir zaman için bırakıp gitmek veya bu tür görevi kabul etmemek lüksüm yoktu. Bir ateşten gömleği giydim açıkçası ben bundan da gocunmuyorum. Yani olumsuz eleştiri de oluyor, olumlu da oluyor ama olumsuz eleştiriler yapılırken hiçbir şekilde kişisele girmemek gerekiyor. Tabi ki bunlar beni çok yıprattı, ailemi yıpratıyor. Dediğim gibi ben Akhisarlıyım sonuna kadar bu görevi yaparım ve yapacağım, ileride de yapacağım inşallah. Dediğim gibi yani böyle bir görev verildi, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Memleketim ve şehrime en iyi hizmeti yapmaya çalışıyorum. Artık oyuncu grubumuz da bunun farkında. Önceki yıllara baktığımızda bu tür takımların çoktan havlu attığı, içeride kavgaların olduğu, tatsızlıkların olduğu kadro dışıların kaldığı gözükürdü. Ama bizim kulübümüz yapısı gereği ve oyuncuların karakterinden kaynaklı olan hiçbir şekilde bir sorun yaşamadım. Bana da çok yardımcı oldular, böyle bir görevde. Onlara da teşekkür ediyorum açıkçası. Ellerinden geleni yapıyorlar, yani sahadaki mücadeleleri de her şeyi gösteriyor” diye konuştu.

"Taraftar desteğine ihtiyacımız var"

Ligin kalanında her hafta final maçına çıkacaklarını ifade eden Kavçak, “Bu hafta Malatya maçında iç sahada taraftarımız önünde oynayacağız. Sezon başından beri çok şansızlıklar oldu, hatalar da yapıldı. 4 maç var, burada artık küsme darılma olmaması gerekiyor. Biz Erzurum'a gidiyoruz dolu tribünler, Bursa'ya gidiyoruz aynı. Biz de taraftarımızdan bu hafta özellikle destek istiyoruz. Futbolcu sahaya çıktığında o tribünleri boş görmemesi gerekiyor ki biz önceki haftalar bunların sıkıntısını yaşadık” şeklinde konuştu.

Hakem hatalarına da değinen Kavçak, “Hakem hatalarından şu an bizim en az 6-7 puanımız daha olurdu. O zaman da ligde çok rahat durumda olurduk” dedi.

"Kupayı alacağımıza inanıyorum"

Geçen yılın kupa şampiyonu olduklarını ve bu sene de finale isimlerini yazdırdıklarını hatırlatan Kavçak, bu sene de Ziraat Türkiye Kupası'nı alacaklarını iddia ederek şunları söyledi:

“Geçen sene bize kimse yine inanmıyordu. Yani o kupa gelmez deniyordu, alamayız deniyordu ama biz gittik kupayı kazandık. Bu sene de gideceğiz ve kupayı alacağız. Sivas uzak ama biz daha önce yaptık bunu. Burada da yendik, orada da berabere kalıyorduk, son saniyede talihsiz bir gol yedik. Ben özellikle kupayı alacağımıza inanıyorum. Yani bu oyuncu grubu ile beraber taraftarımıza inşallah bu sefer oraya gelip bunun tadını çıkarmalarını isterim. Geçen bazı şeyler olmuştu gelememişlerdi çok üzüldüm o gün. Bir daha tarihimizde belki yaşayamayacağız diye düşünmüştük ama Allah bize ikinci yıl da nasip etti. Taraftarlarımız oraya gelmeliler ve bu zevki tatmalılar."

Bilal Kısa: "Son maça kadar mücadelemizi vereceğiz"

Bursaspor maçında iyi bir oyun sergilediklerini ve galibiyeti kaçıran taraf olduklarını ifade eden kaptan Bila Kısa, “Bizim için kötü bir sezon geçiyor. Tabi ki taraftarlarımızı çok üzdük. Elimizden geldiği kadar, son maça kadar mücadelemizi vereceğiz. Şu an puan olarak gerideyiz. Rakiplerimizin de ne yapacağı önemli, sadece bizim kazanmamız da yetmeyecek. Bursaspor karşısında iyi bir oyun oynadık. Baktığımızda da galibiyeti kaçıran taraftık, galibiyeti alabilirdik rahatlıkla, ama olmadı iyi mücadele etti herkes. İçeride de 2 tane çok kötü maç kaybettik. Zaten eğer o maçları kazansaydık, şu an biz çok farklı konumda olabilirdik. Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarını kazanmamız gerekiyordu ama maalesef şanssızlıklar maçı kaybetmemize neden oldu. Biz elimizden geleni yapacağız. İnşallah Malatya maçından galibiyetle ayrılıp diğer sonuçlara bakacağız” dedi.

"Hakem hatalarından canımız yandı"

Hakemlerden bu sene çok sıkıntı duyduklarını dile getiren Bilal Kısa, “Bu sene şanssızlık vardı açıkçası, çok iyi oynadığımız maçlar da vardı. Hakem hataları da çok fazla oldu bu sene, baktığımız zaman Ankaragücü maçında verilmeyen son dakikada, ondan sonra Kasımpaşa maçında 2-1 öndeyken verilmeyen penaltı. Yani bunlar hep önemli, maça etki eden sonuçlardı. Çok canımız yandı açıkçası bu sene. Belki diğer takımlarda da bu sene hakemler üzerinde eleştiriler oldu. Diğer takımlarda olduğu gibi bizim de çok canımız yandı. Ama yapacak bir şey yok, dediğim gibi biz sonuna kadar mücadelemizi edeceğiz” şeklinde konuştu.

Genç teknik direktör Cem Kavçak'ı değerlendiren Bilal Kısa, “Tabi ki bu sene ilk defa böyle bir sorumluluğun altına girdi ve zor dönemde bir sorumluluk aldı. Onun için de kolay değil. Biz de ona elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi onun için de kolay bir süreç değildi açıkçası” dedi.

"İnşallah kazanan taraf biz olacağız"

Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanını değerlendiren Bilal Kısa, “Tek teselli tarafımız o, bizim asıl hedefimiz ligde kalmaktı. Bunun için uğraşacağız, geçen sene kupanın şampiyonuyuz, inşallah finaldeyiz o maçı da oynayıp yine kupayı kazanmak istiyoruz. Galatasaray zorlu bir rakip, geçen sene hem yarı finalde elemiştik, Süper Kupa'da da sezon başında karşılaştık. Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesi ve çok iyiler bu sene de. Zor maç olacak ama tek maç 90 dakika, o gün kim iyi mücadele ederse, kim iyi oynarsa o kazanacak. İnşallah kazanan taraf biz oluruz” açıklamasını yaptı.