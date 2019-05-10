İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akhisarspor, Toma'nın peşinde

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8.

Grup'ta şampiyon olarak adını 3. Lig'e yazdıran Somaspor'un Gürcü futbolcusu Toma Tabatadze'ye Akhisarspor'un talip olduğu öğrenildi.


Son 4 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan ve bu sezon Somaspor'un elde ettiği şampiyonlukta attığı 21 gol 10 asistin yanı sıra güçlü fiziği ile dikkat çeken Gürcü golcü Toma Tabadadze'nin taliplileri artıyor. Yeni sezonda yabancı uyruklu olduğu için Somaspor forması giyemeyecek olan Toma'ya, Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Akhisarspor'un talip olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki Toma'yı kadrosuna katmak isteyen yeşil-siyahlı kurmayların önümüzdeki hafta Gürcü oyuncunun menajeri ile görüşeceği belirtilirken, Toma'ya PTT 1. Lig takımlarından da teklif götürüldüğü ifade edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.