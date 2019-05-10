Akhisarspor, Toma'nın peşinde

Grup'ta şampiyon olarak adını 3. Lig'e yazdıran Somaspor'un Gürcü futbolcusu Toma Tabatadze'ye Akhisarspor'un talip olduğu öğrenildi.

Son 4 sezonda 3 şampiyonluk yaşayan ve bu sezon Somaspor'un elde ettiği şampiyonlukta attığı 21 gol 10 asistin yanı sıra güçlü fiziği ile dikkat çeken Gürcü golcü Toma Tabadadze'nin taliplileri artıyor. Yeni sezonda yabancı uyruklu olduğu için Somaspor forması giyemeyecek olan Toma'ya, Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Akhisarspor'un talip olduğu öğrenildi. 28 yaşındaki Toma'yı kadrosuna katmak isteyen yeşil-siyahlı kurmayların önümüzdeki hafta Gürcü oyuncunun menajeri ile görüşeceği belirtilirken, Toma'ya PTT 1. Lig takımlarından da teklif götürüldüğü ifade edildi.