İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Akhisarspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

TFF 1.

Lig'de mücadele veren Akhisarspor, Teknik Direktör Cem Kavçak önderliğinde Akhisar Belediyesi Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde çalışmalarına başladı.


2020-2021 sezonunu açan Akhisarspor, ilk idmanda ısınma, core egzersizleri, dayanıklılık koşusu ve 5'e 2 top kapma çalışmaları yaparak soğuma hareketleri ile antrenmanı tamamladı. Özel izinli olan Kadir Keleş haricinde tüm futbolcular ilk idmana katıldı. Yeşil-siyahlılar yine bugün sabah güç depolama idmanı yaparken akşam saat 18.00'de idmana devam edecek.


Öte yandan herhangi bir kamp programı düzenlemeyecek olan Akhisar, 11 Eylül'de başlayacak lig için tüm hazırlıklarını Akhisar Belediyesi Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde sürdürecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.