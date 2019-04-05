Akhisarspor yönetiminden yeni başkan Dutlulu'ya ziyaret

Spor Toto Süper Lig'de mücadele veren Ege temsilcisi Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel ve yönetim kurulu üyeleri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinde Akhisar Belediye Başkanı olarak seçilen ve dün mazbatasını alarak göreve başlayan Besim Dutlulu'ya makamında ziyaret etti.

CHP Belediye Meclis üyelerinin de tam kadro katıldığı ziyarette Akhisarspor Başkanı Hüseyin Eryüksel, takımın son durumu hakkında bilgiler verirken Belediye Başkanı Besim Dutlulu da Eryüksel'e verdiği emeklerinden dolayı teşekkür etti. Takımın gidişatı ile ilgili ilerleyen zamanlarda tekrar toplantı yapılacağı vurgusu yapılırken, Besim Dutlulu'nun bugün saat 16.00'daki Akhisar Belediyespor Yılmaz Atabarut Tesislerindeki antrenmanı ziyaret edeceği bildirildi.