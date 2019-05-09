Akhisarspor'da Fatih belirsizliği

Spor Toto Süper Lig'deki 7. sezonunda küme düşmesi muhtemel takımların en başında gelen Akhisarspor'da kaleci Fatih Öztürk'ün sakatlığı ve Fenerbahçe maçında forma giyip giyemeceğinin belirsizliği sürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçına odaklanan Akhisarspor'da, kaleci Fatih Öztürk belirsizliği yaşanıyor. Geçen hafta Pazar günü Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta yaptığı kritik kurtarışlarla takımını oyunda tutan ve 54. dakikada elinden sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan ve yerini Milan Lukaç'a bırakan Fatih Öztürk'ün, Cumartesi günü deplasmanda oynanacak olan Fenerbahçe maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi. Malatyaspor maçının ardından sağlık ekibi tarafından tedavisine hemen başlanan Fatih'in oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacağı öğrenildi.