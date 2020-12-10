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Akhisarspor'da Mesut Dilsöz dönemi

TFF 1.

Ligde mücadele eden Akhisarspor'da Cem Kavçak'ın istifasının ardından teknik direktörlük koltuğuna Mesut Dilsöz getirildi.


Akhisarspor'un yeni teknik adamı belli oldu. Yeşil-siyahlılar Mesut Dilsöz ile anlaştı. 53 yaşındaki teknik direktör son olarak 2020-2021 sezonunda Balıkesirspor'da görev yaparken 12 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet almıştı. Ligin 3. haftasında Cem Kavçak'ın başında olduğu Akhisarspor'a karşı Akhisar Stadı'nda oynanan karşılaşmayı da yeşil-siyahlılar 2-0 kazanmıştı. Dilsöz'ün bu hafta sonu oynanacak olan Altınordu mücadelesinde takımın başında olması bekleniyor.


Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktör Mesut Dilsöz ile 2020-2021 sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır. İmza Törenine Başkanımız Evren Özbey, yöneticilerimiz Serhat Özbey, Zekeriya Güneş ve Mutlu Özdemir katıldılar. Akhisarspor Camiamıza hayırlısı olsun" denildi.

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