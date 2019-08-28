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Akhisarspor'da Taha Yalçıner imzayı attı

TFF 1.

Lig'de mücadele eden Akhisarspor, deneyimli orta saha oyuncusu Taha Yalçıner'i 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllığına renklerine bağladı.


Lig ekiplerinden Akhisarspor, orta sahasını Taha Yalçıner ile güçlendirdi. Ege temsilcisi, 32 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllığına anlaştı. Fenerbahçe altyapısında yetişip profesyonel olduktan sonra Muğlaspor, Karşıyaka, Adana Demirspor, Samsunspor ve son olarak Alanyaspor'da forma giyen Yalçıner, Süper Lig'de 57, Lig'de ise 210 maça çıktı.

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