Akhisarspor'dan 3 transfer birden

Akhisar Belediyespor Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde Sokol Cikalleshi, Zeki Yavru ve Rajko Rotman kendilerini yeşil-siyahlı yapan sözleşmelere imzalarını attı.

Akhisarspor Asbaşkanı Harun Eryüksel, yönetim kurulu üyeleri Süleyman İşçi, Zekeriya Güneş ve Mutlu Özdemir'in katıldığı imza töreninde Sokol Cikalleshi ve Rajko Rotman ile 3,5 yıllık, Zeki Yavru ile 2,5 yıllık imza atıldı.

Cikalleshi: "Evime geri geldim"

İmza töreni ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sokol Cikalleshi, “Burada çok mutluyum, çünkü ben kendimi evimde hissettiğim kulübe geri geldim. Burada çok güzel zamanlar geçirdim ve şu anda sahada Akhisarspor için her şeyi vermeye hazırım. Akhisarspor'un durumunu biliyorum. Ben buraya gol atmak için geldim. Tabi Akhisarspor'un ilk yarı performansına baktığımızda golcü ihtiyaçları var. Sahada elimden gelen her şeyi vereceğim. Buraya ilk geldiğim zaman taraftarlar beni çok desteklemişti. Buraya transferim boyunca bana çok mesaj attılar. Onlara bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben sahaya çıkacağım ve onları mutlu etmek için her şeyi yapacağım ve çok iyi işler yapacağız bu sene. Ben hazırım, 2 gündür antrenmanlara çıkıyorum. Futbol oynamaya çok açım” dedi.

Zeki Yavru: "Terimin son damlasına kadar mücadele vereceğim"

Ardından söz alan Zeki Yavru ise çok mutlu olduğunu belirterek, “Burası bir kulüpten ziyade hepimizin bildiği gibi bir aile, ben bunu daha önceden biliyordum. Burada çok samimi olduğum arkadaşlarım vardı. Gerçekten kendim ter döktüğüm takımların başarısını istediğim kadar belki arkadaşlarım olduğu için buranın da başarısını istiyordum. Artık bu forma için burada arkadaşlarımla beraber bu kulübün başarısı için elimden geleni yapmaya hazırım. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah burada en iyi şekilde bu takımı temsil etmeye hazırım. İlk yarı 3 kulvarda zorlu bir süreç vardı. Bunları kaldırmak kolay değil ama alınan puan çok kötü değil. Bu kulüp bu zorluklardan daha önce de çıktı, yine çıkacaktır. Buna inanıyoruz. İnşallah ikinci yarıda zor bir fikstür var ama bunu avantaja çevirerek en kısa sürede bu durumdan kurtuluruz. Şu an için hocamla bir şey görüşmedim. Hocam da beni biliyor, ben farklı mevkilerde oynayabilen bir oyuncuyum. Ama hocam tabi nerede uygun görürse terimin son damlasına kadar mücadele vereceğim” diye konuştu.

Rotman: "Bu kulüp için çok güzel duygularım var"

Ve son olarak Rajko Rotman da, “Burada olmaktan çok mutluyum. Buraya gelmeden önce bu takım hakkında çok pozitif görüşler aldım. Akhisarspor hakkında birkaç futbolcuyla görüştüm ve herkes pozitif anlar verdi. Akhisarspor için negatif bir şey duymadım. Bu da benim kararımı etkiledi ve buraya geldim. Futbolda futbolcular yeni takımlara gittiklerinde iyi şeyler olur. Mücadeledir, iyi bir çarpışmadır futbol için bunların da pozitif katkıları olur. Bu kulüp için çok güzel duygularım var. Akhisarspor için daha iyi şeyler yapmak için mücadele edeceğim. Fizik olarak kendimi iyi ve hazır hissediyorum. Hocamız yarın ki maçta bana şans verirse elimizden gelen her şeyi yaparım” ifadelerini kullandı.

Cihat Arslan: “Transferlerin devamını bekliyoruz"

Öte yandan Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamlayan yeşil-siyahlılarda Teknik Direktör Cihat Arslan idman öncesi yaptığı açıklamada, “Eksik bölgelerimiz vardı gelen 3 oyuncuda bu ligi oynamış bu ligi iyi tanıyan 3 oyuncu aldık. Bizim elimizi güçlendirecek isimler. Sokol daha önceden burada oynadı ve iyi işler yaptı Akhisar'ı benimsedi, Akhisar'da onu çok benimsedi. Gittiği başka takımlarda o kadar verim gösteremese de Akhisarspor'da iyi verim göstermişti. Biz hem kişisel olarak hem de yetenek olarak inandığımız güvendiğimiz oyuncular onun için yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyoruz. İnşallah devamını da bekliyoruz" sözlerini sarf etti.

“Transfere ihtiyacımız vardı"

Arslan, transferi ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, "Çünkü bazı bölgelerde oyuncu olmaması takımda bunun farkında yoksa normal şartlarda hepimiz futboldan geldik hiçbir futbolcu takımına transfer istemez çünkü en sonunda rekabet edeceği biridir. Ama ihtiyacımız olduğunu kendi takımımızda biliyordu. Biz de alırken genelde takıma uyum sağlayacak adamlar alıyoruz. Mesele Zeki Trabzon Spor'dan geldi bizde Trabzon Spor'dan çok oyuncu var. Sokol'un Milan, Rotman Advija, Regattin, Josue eski takım arkadaşları, Rotman aynı şekilde Güray, Milan. Kalitesini inandığımız ve içeriye çabuk uyum sağlayacak oyuncular yoksa devre arası transferi gerçekten daha zor içeriye girmesi arkadaşlarla uyum sağlaması, oyun anlayışına uyum sağlaması kolay değil. Sezon başı olmayınca devre arası yapmak zorunda kalıyorsunuz. Görüşülen var stoper mevkisinde istediğimiz oyuncular var. Yönetim kurulu ile çalışıyoruz. Önemli bir stoper almayı düşünüyoruz. Onu alırsak artık bir transfer ihtiyacımız yok" açıklamasında bulundu.

“Cikalleshi ve Rotman hazır"

Zeki'nin biraz eksiğinin bulunduğunu diğer iki transferin hazır olduğunu söyleyen Cihat Arslan, "Bizim takım oynaya oynaya form tutuyor yani tecrübeli takım ve yaş ortalaması yüksek bir takım çok fazla aşırı agresif antrenmanla değil de daha fazla maç yapa yapa formumu tutmuştur. Kayseri maçında hem biz ön hazırlık hemde kupanın ilk ayağı olduğu için biraz daha antrenman maç karışımı gibi düşündük. İkinci yarı oyunu dengelerken oyuna 2.yarı giren arkadaşlar biraz adaptasyon sağlayamadılar bu da bizim oyundan düşüşümüze sebep oldu. Yarın bunları inşallah yaşamayız çünkü Beşiktaş çok büyük bir takım, büyük bir camia çok önemli oyuncuları var yarın kazanmak için sahada olacağız. Daha büyük puanlar alabilirdik. Ama tabi aldığımız puan azımsanmaz. Çünkü o performansı gösterdik son haftalarda o formu yakalarsak çok üstüne çıkacağımıza inanıyorum. Bide stoper mevkisine bir an önce oyuncu bulabilirsek 25'li puanlar hedefim yani. Bunu başarabilecek kapasitemiz var” dedi.

Akhisarspor'da yarın saat 20.30'da Spor Toto Akhisar Belediye Stadyumu'nda Beşiktaş ile yapacak karşılaşmada sezonu kapatan Mustafa Yumlu, sakatlıkları süren Dany, Kadir Keleş ve Bilal Kısa kadroda yer alamayacak. Ziraat Türkiye Kupası ilk maçında Kayseri'de yapılan müsabakada sakatlanan Regattin'in durumu ise maç günü belli olacağı bildirildi. Öte yandan Cihat Arslan yeni gelen 3 oyuncunun da Beşiktaş maçı kadrosunda yer alacağını ifade etti.