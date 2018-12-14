Akhisarsporlu taraftarlardan öğrencilere spor malzemesi

Spor Toto Süper Lig Ege temsilcisi Akhisarspor'un taraftar temsilcisi Yeşil Siyah Taraftarlar Derneği yönetim kurulu üyeleri Yayakırıldık Reşat Öztürk Ortaokuluna spor malzemesi desteğinde bulundu.

Akhisarsporlu taraftarlar gelecek nesillerin sportif yetişmesi için Yayakırıldık Reşat Öztürk Ortaokuluna spor malzemesi desteğinde bulundu. Spor malzemelerinin tesliminde konuşan dernek başkanı Sami Çavdar, "Bizler sporu, Akhisarspor'u seven bireyler olarak küçük kardeşlerimizin de spor sevgisiyle büyümelerini ve belki de geleceğin sporcuları olmalarını temenni ediyoruz. Derneğimiz yönetim kurulu ve üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaret ve desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunan Yayakırıldık Reşat Öztürk ortaokulu müdürü Zülküf Akçay'a dernek başkanı Sami Çavdar dernek kaşkolu ve yeni yıl takvimlerini hediye etti.