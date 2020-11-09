8 ülkeden 24 öğretmen, yüzlerce öğrencinin katıldığı projede öğrenciler birlikte kodlama yaptı.

Çağatay Uluçay İlkokulu 3/B sınıfı öğrencileri Akıl ve Zeka Oyunları Her Yerde Projesi ile hem eğleniyor hem de öğreniyor. Öğrencilere akıl yürütme, farklı düşünme becerilerini geliştirme, yorum yapabilme gibi birçok kazanım sağlayan projede birbirinden güzel zeka oyunları oynamanın yanı sıra Codeweek (kodlama) haftasında kodlama etkinliği yaptı. Takım çalışmasıyla her grup kendi kodlamasını yaparak projenin hem Türkçe hem de İngilizce olarak adını oluşturdu. Ocak ayında sona erecek projeye Türkiye, Moldova Cumhuriyeti, Azerbaycan, Romanya, Portekiz, İtalya, Bulgaristan, Gürcistan olmak üzere 8 ülkeden 26 öğretmen ve yüzlerce öğrenci katılıyor. Manisa'dan Çağatay Uluçay İlkokulu Sınıf Öğretmeni Esmanur Tögel Çil'in katıldığı projede Türkiye'den İzmir Bayraklı Osman Faruk Verimer İlkokulundan Sibel Kara, Gaziantep Asiye Ziylan İlkokulundan Arzu Güven, Müslüm Erdoğan İlkokulundan Sema Cereci, Nizip İlkokulundan Betül Durmuş, Ankara Telsizler İlkokulundan Havva Nur Dernek, Isparta Şehit Ali Yılmaz Borsa İstanbul İlkokulundan Sezgin Kel, Burdur Gündoğdu İlkokulundan Hatice Gültop, Kırşehir Şehit Ömer Halisdemir İlkokulundan Handan Yüce, Eskişehir İlhan Ünügür İlkokulundan Gökay Yüksel ile 10 Türk öğretmen olmak üzere, toplam 8 ülkeden 24 öğretmen yer aldı.