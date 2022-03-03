Akıl ve zeka oyunları Kula ilçe turnuvası sona erdi

Manisa'nın Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi koordinesinde gerçekleştirilen Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları (TAZOF) İlçe Turnuvası sona erdi. 5 farklı branşta birbirleriyle kıyasıya mücadele eden öğrencilerden dereceye girenler, il bazında düzenlenecek olan turnuvaya katılmaya kazandı.

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 2021-2022 Türkiye Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası, İlçe Gençlik Merkezi Toplantı Salonunda yapıldı. Pentago, mangala, reversi, kulami ve küre oyunlarında birbirleriyle kıyasıya mücadele eden öğrenciler, dereceye girebilmek için sınırları zorladı. Yarışmalar sonucunda ise mangala dalında birinci Jeopark Ortaokulu öğrencilerinden Feraye Eroğlu, ikinci 4 Eylül Ahmet Sabahat Özmen Ortaokulu'ndan Ece Harmandalı, üçüncü Fatih Ortaokulu'ndan Elif Ecrin Sivrikaya oldu. Reversi dalında birinci Jeopark Ortaokulu'ndan Hasan Karagöz, ikinci Fatih Ortaokulu'ndan Osman Cihan Erdoğan, üçüncü 4 Eylül Ahmet Sabahat Özmen Ortaokulu'ndan Cengiz Özkünkçü oldu. Kulami dalında ise birinci Jeopark Ortaokulu'ndan Kerem Sarızeybek, Pentego dalında birinci Jeopark Ortaokulu'ndan Aysu Kaçar, Küre dalında birinci Jeopark Ortaokulu'ndan Hamza Enes Yağcı oldu. Birinci olan öğrenciler, elde ettikleri başarılarla il bazında düzenlenecek olan turnuvaya katılıp Kula'yı temsil etmeye hak kazandı.

Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Zakir Okulmuş, müsabaka sonunda dereceye giren öğrencileri çeşitli hediyeler ile ödüllendirerek, başarılarından dolayı tebrik etti.