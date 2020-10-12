Akıl ve zeka oyunları Manisa il birincisi Alaşehir'den

sınıf öğrencisi Berat Aydın, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde düzenlenen 'Akıl ve Zeka Oyunları' yarışmasında il birincisi oldu. Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş de il birincisi olarak Türkiye şampiyonasında Manisa'yı temsil edecek olan Berat Aydın'ı, başarısından dolayı tebrik etti.

Türkiye genelinde düzenlenen 'Akıl ve Zeka Oyunları' ilkokul kategorisinde dört dalda yapılan il finali ile Türkiye Zeka Oyunları Yarışması il elemeleri sonuçlandı. sınıf öğrencisi Berat Aydın, ilkokul kategorisi Pentago oyunu alanında il birincisi olarak, Antalya'da yapılacak olan Türkiye Finalinde Manisa'yı temsil edecek. Alaşehir Fatih İlkokulu öğrencisi Berat Aydın'a birincilik sertifikasını Alaşehir İlçe Milli Eğitimi Müdürü Hüseyin Güneş verdi.

Hüseyin Güneş, "Bakanlığımız tarafından düzenlenen Türkiye 'Akıl ve Zeka Oyunları' yarışmalarında öğrencimiz Berat Aydın, il birincisi olarak, Antalya'da yapılacak olan yarışmalarda ilimizi temsil etme hakkını kazandı. Öğrencimizin başarılı olmasında emeği geçen herkesi kutluyorum, öğrencimizin başarısının devamını diliyorum." dedi.

Öte yandan Antalya'da yapılacak olan Türkiye 'Akıl ve Zeka Oyunları' Finalinin tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanacağı öğrenildi.