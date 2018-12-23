Akülü aracına Yunusemre ile kavuştu

Yunusemre Belediyesi, Barbaros Mahallesinde yaşayan bedensel engelli 33 yaşındaki Hacer Sarı'nın akülü tekerlekli sandalye isteğine duyarsız kalmadı. Sarı'ya, akülü sandalyesini Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mehmet Ali Saygın teslim etti.

Barbaros Mahallesinde yaşayan bedensel engelli Hacer Sarı, akülü tekerlekli sandalyesine Yunusemre Belediyesi ile kavuştu. Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mehmet Ali Saygın genç kadını evinde ziyaret ederek akülü sandalyesini teslim etti. Saygın, Yunusemre Belediyesi olarak sosyal projeleri önemsediklerini, ihtiyaç sahibi vatandaşlara imkanları ölçüsünde destek verdiklerini belirtti. Saygın burada yaptığı açıklamada, “Vatandaşımız bizden akülü tekerlekli sandalye talebinde bulunmuştu. Kendisine akülü sandalye aracımızı teslim ettik. Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi, özellikle sosyal sorumluluk projelerini önemsiyor. Kendisine çok teşekkür ederiz. Vatandaşımız akülü aracını sağlıklı günlerde güle güle kullansın” dedi.

Akülü aracına kavuşan Hacer Sarı ise “33 yaşındayım. Bu araç sayesinde daha rahat hareket edebileceğim. Allah Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi'den razı olsun” diye konuştu.