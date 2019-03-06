İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aküsü biten felçli adama, polis ekipleri yardım etti

Manisa’da, aküsü bitince tekerlekli aracıyla yolda mahsur kalan 68 yaşındaki Mehmet Ali Altın’a, polis ekipleri yardım etti.

Manisa'da, aküsü bitince tekerlekli aracıyla yolda mahsur kalan 68 yaşındaki Mehmet Ali Altın'a, polis ekipleri yardım etti. Polis otosuyla felçli adamı evine bırakan polis ekipleri, iyi günde de kötü günde de Manisa halkının yanında olduklarını gözler önüne serdi.


Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, hava almak için çıktığı cadde üzerine aküsü bitince yolda mahsur kalan yaşlı adamı, polisler, ekip otosu ile evine bıraktı. 68 yaşındaki Mehmet Ali Altın'ın, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde tekerlekli aracının aküsü bitti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaşlı adama yardım etti. Sağ tarafının felçli olduğu öğrenilen Altın'ı ve akülü aracını polis aracına alan ekipler, yaşlı adamı evine kadar bıraktı. Yaşlı adam, duyarlılığından dolayı polislere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.