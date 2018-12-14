Aküsü biten sürücünün yardımına polis yetişti

Manisa'da park halindeki otomobilinin farlarını açık unutması sebebiyle aküsü biten kadın sürücünün yardımına, uygulama yapan trafik polisleri yetişti. Araca takviye yapan polis ekipleri, çevredeki vatandaşlarca takdir topladı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı 1. Anafartarlar Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Caddesi üzerinde otomobilini park eden sürücü Pınar Bekdemir, otomobilinin farlarını açık unuttu. Otomobiliyle hareket etmek istediği sırada aracının çalışmadığını fark eden Bekdemir, aynı cadde üzerinde uygulama yapan trafik polislerinden yardım istedi. Otomobilin aküsünün bittiğini anlayan trafik polisleri, ekip aracını yanaştırarak akü takviyesinde bulundu. Sürücünün aracının çalışmasına yardım eden trafik polisleri, çevredeki vatandaşlardan takdir topladı.

Sürücü Pınar Bekdemir, polis ekiplerine teşekkür ettikten sonra otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı.