AKUT Sarıgöllü öğrencilerle buluştu

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Depremevleri İlköğretim Okulu öğrencileriyle buluşan Pamukkale Üniversitesi AKUT Öğrenci Topluluğu düzenlediği etkinliklerle öğrencileri sevindirdi.

Pamukkale Üniversitesi AKUT Öğrenci Topluluğu tarafından yürütülen "AKUT Miniklere Hayat Oluyor" projesi kapsamında Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Güneydamları Mahallesindeki Depremevleri İlköğretim Okulunda etkinlik düzenledi. Etkinlikte öğrencilerle buluşan AKUT üyeleri Denizli Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammed Şubaşıoğlu ve Denizlili esnafların hediyelerini dağıttı. Öğrencilerle ip atlayan futbol oynayan AKUT öğrenci topluluğu öğrencilerle keyifli bir gün geçirdi. Öğrencilerle birlikte pasta kesen AKUT öğrenci topluluğu vedalaşarak okuldan ayrıldı.