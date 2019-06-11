Alan kılavuzluğu eğitimi başladı

UNESCO tarafından Kula Jeoparkı ile birlikte Dünya Jeopark Ağı kapsamına alınan Salihli'nin tarihi ve doğal güzelliklerini ilçeye gelen ziyaretçilere tanıtılması amacıyla açılan Alan Kılavuzluk Kursu eğitimi başladı.

Salihli Belediyesi tarafından açılan ve Meclis Salonunda başlayan kursta, Jeopark Alan Kılavuzluk Sorumlusu Eğitmeni Ali Karataş, katılımcılara teorik bilgiler vererek alan kılavuzluğu konusunu tüm örnekleriyle anlattı.

Eğitimin açılış konuşmasını yapan Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, “Ülkemiz cennet gibi bütün güzelliklere, Salihli ve Kula Jeoparkı çok geniş bir zenginliğe sahip. Jeopark bakımından bölgemiz birçok güzellikleri barındırıyor. Kula-Salihli Jeoparkı Türkiye'nin ve Türk Cumhuriyetleri'nin ilk ve tek jeoparkıdır. Salihli gerek tarihi, gerek doğal güzellikleri ile ön plana çıkıyor. Özellikle Adala Kanyonu, Bintepeler, Sart, Allahdiyen, Sindel ayak izleri gibi. Kursta öğrendiğimiz bilgiler ışığında Salihlimize gelen turistlere bölgemizde bulunan güzellikleri tanıtacaksınız. Belediyemize 86 kişi tarafından başvuru oldu. Yoğun talepleri karşılamak için Eylül ayında ikinci bir kurs açacağız. Kursa katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.