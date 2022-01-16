Alaşehir AAT ‘Sıfır atık belgesi' almaya hak kazandı

Çevre kirliğinin önüne geçmek ve Manisa'nın doğasını korumak için çalışan MASKİ Genel Müdürlüğü, 43 milyon TL yatırım bedeli ile Alaşehir ilçe merkezine önemli bir ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi kazandırdı. İdarenin başarıyla işlettiği tesis, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi” çerçevesinde, yaptığı çalışmalarla “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı. Bu çerçevede tesis içerisinde oluşan geri dönüşümü mümkün olan kağıt-karton, plastik, metal ve cam atıklar; diğer atıklardan ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün liderliğinde 43 milyon TL yatırım bedeli ile hayata geçirdiğimiz Alaşehir İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisimizde yaptığımız geri dönüşüm çalışmaları ile “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandık. Her aşamada çevreye duyarlılık bilinciyle hareket eden ve sürdürülebilir çevreye katkı sağlamak, kaynaklarımızı verimli kullanmak ve gelecek nesillerimize daha yaşanılabilir Dünya bırakmak adına başarılı bir şekilde çalışmalarını sürdüren Genel Müdürlüğümüz bu vesile ile bir başarıya daha imza attı. Daha yaşanılabilir bir Manisa için yaptığımız çalışmalar meyvelerini topluyor. Her alanda çevremizi korumak, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir gelecek bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.