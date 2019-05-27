Alaşehir Avşar Barajında sulama sezonu açıldı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bulunan Avşar Barajından ve Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan Buldan Barajından çiftçilere su verilmeye başlandı.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte özellikle üzüm üreticilerinin sulama sezonu da başladı. Alaşehir'deki üzüm üreticileri için Avşar Barajından ve Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan Buldan Barajından su verilmeye başlandı. Bu yıl Avşar Barajından 120 bin dekar, Buldan Barajından 19 bin dekar alan sulanabilecek. Üreticilere sezon boyunca Avşar Barajından üç kez, Buldan Barajı'ndan da 8 kez su verilebilecek. Bu yıl su sıkıntısının yaşanmayacağını belirten Bağ Sulama Birliği Başkanı Ahmet Işıklı, "Birlik olarak sulama, bakım ve onarım hizmetlerine devam ediyoruz. 72 milyon metreküp kapasiteye sahip Avşar Barajımızda yaklaşık 40 milyon metreküp su bulunuyor. Bu sezon üreticilerimize iki veya üç kez su verebileceğiz. Alaşehir ve Sarıgöl bölgesinde toplam 120 bin dekar alanı sulayabileceğiz. Kapalı devre sulama sistemi olan Buldan Barajımızdan da yaklaşık 8 milyon metreküp su bulunuyor. Buradan da 19 bin dekar alanda 7 veya 8 kez sulama yapabileceğiz. Sulama ücretleri de Avşar Barajından dekar başı 30 TL, Buldan Barajı tonu 18 kuruştan sulanabilecek" dedi.