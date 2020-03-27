Alaşehir Belediyesi bir ilke imza attı

Alaşehir Belediyesi Türkiye'de ilk kez uygulamaya konulan bir çalışmaya imza atarak ilçeye giriş yapan araçları dezenfekte edip sürücülerin ateşini kontrol ederek şehre almaya başladı.

Dünya çapında salgın olan ve Türkiye'yi de olumsuz yönde etkileyen korona virüsle mücadele kapsamında, Alaşehir Belediyesi olağan üstü önlemler alıyor. Bakanlığın almış olduğu önlemler paketlerine harfiyen uyan belediye, umuma açık parklar, çocuk oyun parkları, cadde ve sokakların dezenfekte edilmesinden sonra, şimdi de Alaşehir'e giriş yapan tüm araçları dezenfekte ediyor, araç sürücüleri ve araçlarda bulunan vatandaşların ateşlerini ölçerek ilçeye girişine izin veriyor. Alaşehir Belediyesine ait dezenfekte ekibi Alaşehir Süleyman Demirel Kavşağı mevkisinde şehre giren tüm araçları dezenfekte ediyor, görevli personel sürücü ve araçlarda bulunanların ateşlerini ölçüyor.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, bakanlığın almış olduğu önlemler doğrultusunda, tedbirleri alarak, vatandaşları uyarıp, evde kalmaları yönünde uyarılar yaparken, “Evde kalın, sağlıklı kalın, inşallah hep beraber başaracağız. Bakanlığımızın açıklamış olduğu kurallara uyalım, birlikte başaracağız. Şehrimizin içini dezenfekte ettik. Parkları, cadde ve sokaklarımızı dezenfekte ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Bugünden itibaren de şehrimize dışarıdan giriş yapan araçlarımızı dezenfekte ediyoruz, araç sürücülerini ve araçlarda bulunan vatandaşlarımızın ateşlerini ölçüyoruz. Amacımız şehrimiz içinde almış olduğumuz önlemleri, şehrin girişlerinde de alarak, vatandaşlarımızın sağlığını korumayı amaçlıyoruz. Ancak bunu hep birlikte başaracağız, lütfen bakanlığımızın almış olduğu önlem paketlerine uyalım, sağlıklı kalalım, evde kalalım. Kontrollerde ateşi olan vatandaşımıza rastlarsak, hazır durumda bekleyen ambulansımızla, hastaneye taşıyacağız, ancak ilk gün boyunca, yapılan uygulamalarda, ateşi olan vatandaşımıza rastlamadık. Bu da sevindirici bir durum" dedi.