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Alaşehir Belediyesi bordür taşını kendisi üretiyor

Alaşehir Belediyesi, parklar, kaldırımlar ve yollarda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan parke taşı, karo taşı ve bordür taşını kendisi üretiyor.

Ilgınköy yolu üzerinde bulunan belediyeye ait şantiyede günlük 400 metre bordür taşı üretiliyor.


Alaşehir Belediyesi, bordür, parke ve karo taşı ihtiyacını Ilgınköy yolu üzerindeki belediyeye ait olan taş üretim tesisinden karşılıyor. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, tesisi ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Fen işlerine ait bordür taşı imalathanesinde yaptığı incelemelerde çalışmalardan memnun kaldığını belirten Başkan Ahmet Öküzcüoğlu, "Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünce kaldırım ve refüj kenarlarına dizilen beton yapı elemanı olan bordür üretimi tüm hızıyla devam ediyor. Şantiyemizde günlük ortalama 400 metre üretilen bordür imalatımızı ilerleyen günlerde, büz üretimi ve kilit parke taşı üretimi takip edecektir. Büz ve kilit parke üretimi için hazırlıklarımız başlamış olup en kısa sürede faaliyete geçecektir. Kendi ihtiyaçlarımızı kendimiz üreteceğiz" dedi.

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