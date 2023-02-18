Alaşehir Belediyesi deprem çalışmalarını başlattı

MANİSA (İHA) – Manisa'nın Alaşehir Belediyesi, yaşanabilecek bir ‘Alaşehir Depremi'ne karşı alınacak önlemler üzerine çalışmalarına başladı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerden sonra harekete geçen Manisa'nın Alaşehir Belediyesi, yaşanabilecek ‘Alaşehir Depremi'ne karşı alınacak önlemler üzerine çalışmalarına başladı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, sosyal medya üzerinden açtığı canlı yayınla vatandaşları bilgilendirdi. Bilim insanlarının öncülüğünde Alaşehir'de yeni imar çalışması yapılacağını söyleyen Başkan Öküzcüoğlu, ayrıca güçlendirme isteyen ve kentsel dönüşüme giren alanlarla ilgili ayrıca çalışmalar yürütüleceğini belirtti. Yaşanabilecek bir depremde önceden hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizen Başkan Öküzcüoğlu, hazırlanan çalışmaların bir an önce başlayacağını söyledi.

Deprem bölgesinden çalışma yapılacak

Kahramanmaraş depremi sonrası yardım için kuyruğa giren Alaşehirli vatandaşlara teşekkür ettiğini söyleyen Başkan Öküzcüoğlu, “Bildiğiniz gibi deprem bu coğrafyada milyon yıldır devam ediyor. Depremle beraber yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bu programı yapmamızın nedeni de sosyal medyada deprem bilimcilerin yakın zamanda Alaşehir, Salihli ve Sarıgöl'e doğru uzanan bölgede deprem olabileceği ile ilgili sözlerinden kaynaklı. Tabii ki boş durmuyoruz, bunlarla ilgili çalışıyoruz. 2020 yılında ilk göreve geldiğimizde meclisimizde, bir deprem ve doğal afet komisyonu kurulması kararını aldık. Bu komisyon kurma nedenimiz, o zaman yaşadığımız Seferihisar depreminin yaralarını sarmakla uğraşıyorduk ve bölgemiz için ne yapabiliriz diye düşündük. Bu yıl da tekrar meclisimizden geçirerek bu komisyonun çalışmasını sağlayacağız. Şu anda deprem bölgemize bir adet teknikerimiz ve 2 adet inşaat mühendisimiz intikal ettiler. Orada hasar tespitiyle ilgili çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmaları yaparken hasar almış binalardan ve sağlam binalardan görseller gelecek beton numunelerle, döndüklerinde bir rapor hazırlayacaklar. Akabinde Alaşehir'de beton santrallerinden, mimarlar mühendis odalarından temsilciler, belediyemizin fen işleri, imar müdürlüğünden ekipler ve müteahhitlerimizle o bölgeye bir teknik ekip yollayacağız. O bölgedeki çalışmalarını yapıp Alaşehir'e dönecekler, inşallah döndüklerinde de bize bir rapor hazırlayacaklar. Alaşehir için ne yapılabilir, sorunları nelerdir? Can ve mal kaybının en aza indirebilecek tedbirler nelerdir? Bunlar konuşulacak ve uygulamaya en kısa zamanda geçeceğiz” dedi.

“54 yıldır Alaşehir'de deprem olmuyor”

1969 yılında yaşanan depremi hatırlatan Başkan Öküzcüoğlu, “Bildiğiniz gibi Alaşehir'de 1969'da 7 büyüklüğüne yakın bir deprem yaşandı. Can ve mal kayıpları yaşadık. 54 yıldır Alaşehrimizde bir deprem olmuyor, ama yarın olacak gibi de çalışmalarımıza hız vermek zorundayız. Bunun için yeni imara açılacak bölgelerde. Mart ayının üçünde ihaleye çıkıyoruz. Bu ihale şartnamesine göre burada 225 tane sondaj çalışması yapılacak. Bu çalışmalar sonucunda Alaşehirimiz'de yeni imara açılacak bölgelerdeki fay hatları, zemin etütleri ortaya konacak ve buna göre imar alanları belirlenecektir. Raporlar istikametinde fay hatlarının üzerinde inşaat yapılmamasını ve kat sayılarını belirleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Siyasi popülizm amacıyla bizden burada katları yükseltmenizi beklemesin”

Yeni açılacak imar alanlarındaki binalara verilecek kat sayılarını bilimsel çalışmalarla belirleneceğinin altını çizen Başkan Öküzcüoğlu, “Kimse bizden fazla kat istemesin. Bilimsel ışıkların altında ışığın altında bu sonuçlara göre kat yükseklikleri yeni imar planımızda belirlenecek. Kimse siyasi popülizm amacıyla bizden burada katları yükseltmenizi beklemesin. Verilere göre kat yükseklikleri yeni imar alanlarında belirlenecek. İlçemizde kolon riskli ve tavan döşemelerinde ki kesimlerden ötürü ihbarlar aldık. Ekiplerimiz bunlarla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Projeye uygun olmayan inşaatlar mühürlendi. Bir ekibimizde sahaya indiriyoruz. Kolon kesilen, binalar varsa bunların tespitlerini yapacaklar. Bölgemizde 2 yıldır deprem hareketlerini izleyen bir istasyonumuz var. Buradaki sismik hareketlilik gün ve gün araştırılıyor. Eğer hareketlilikte bir değişim olursa, bize bilgi geliyor ve bu bilgiler üzerinde araştırma yapılıyor” diye konuştu.

Bina güçlendirme ve kentsel dönüşümde destek sağlanacağı bilgisini veren Başkan Öküzcüoğlu, “Eğer güçlendirme yapmak isteyen vatandaşlarımız varsa. Güçlendirme konusunda teknik ekibimiz belediyedeki imarda ki fen işlerindeki ekiplerimiz onlara proje desteğinde bulunacaktır. Ayrıca kentsel dönüşüm yapmak isteyen vatandaşlarımız bize başvurabilirler. Kentsel dönüşüm yapacak arkadaşlarımız için değişiklik yapıyoruz. Bildiğiniz gibi bölgemizde kırmızı hatlar var kat yükseklikleri maksimum 4 kat arttı. Zemin artı 5 kat denebilir. Bu da yerel yönetimlerin elini kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Hata yapmadan gitmeye çalışıyoruz. Yarın deprem olacak gibi çalışacağız. Bu anlamda arkadaşlarımız elbirliğiyle ve sivil toplum örgütleriyle beraber bilimsel metotlarla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.