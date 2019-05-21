Alaşehir Belediyesi güneş enerjisinden faydalanacak

Alaşehir Belediyesi daha çevreci bir gelecek için yatırımlarına hız kazandırdı. Belediyeye ait Uluderbent Mahallesi ve Alaşehir merkezde bulunan akaryakıt istasyonlarında kurulan sistemle birlikte gece aydınlatma elektriğini güneş enerjisinden üretmeye başlandı. Uluderbent Mahallesindeki akaryakıt istasyonunda 7, Alaşehir ilçe merkezindeki akaryakıt istasyonunda ise 8 panelden oluşan sistemle, her iki akaryakıt istasyonunun gece aydınlatmalarının tamamı, güneş enerjisinden karşılanıyor.

Kurulan sistemleri yerinde inceleyen Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Belediye olarak her alanda tasarruf edeceğiz. Her birimi en ekonomik biçimde kullanacağız. Çağımızın yenilenebilir enerjisi olan ve aynı zamanda ekonomik olan güneş enerjisinden faydalanacağız. Amacımız hem ekonomik olmak hem de çevremizi korumak olacaktır" dedi.