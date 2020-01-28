Alaşehir Belediyesi ile Karşıyaka Belediyesi 'kardeş şehir' oldular

Manisa'nın Alaşehir Belediyesi ile İzmir'in Karşıyaka belediyeleri kardeş şehir oldular.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ve Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Alaşehir Belediyesinde kardeş şehir protokolü imzaladılar. Protokole belediye başkanları eşleri Öznur Tugay, Selen Öküzcüoğlu ve belediye meclis üyeleri de katıldı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bugün Alaşehir kardeş bir belediye ediniyor. Biz kültürüyle yaşam tarzıyla sosyal demokrat yapısıyla Türkiye'nin örneklerinden biri olan Karşıyaka belediye başkanımız Cemil Tugay aramızda. İnşallah Karşıyaka ile sosyal kültürel alışverişlerini geliştireceğiz. Alaşehir olarak Karşıyaka'ya gezmek dolaşmak onların kültürünü almak öğrenmek stilleri benimsemek istiyoruz. Bu anlamda bize örnek olmanız açısından bizim için çok önemli. Karşıyaka belediye başkanı bize sürekli destek vereceğini belirtiyor bunla ilgili gurur duyuyoruz. Alaşehir'in tanıtımında da sizlerin büyük katkısı olacağına inanıyoruz" dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise Alaşehir'in çok güzel bir kent olduğunu belirterek, "Sizlere büyükşehir belediye başkanımız Tunç Soyer'in selamını getirdik. Alaşehir gibi güzel bir yerde güzel dostların arasında bir gün geçmek için geldik. Düşünceleri açısından bir çok ortak noktamız olan başkanlar olarak aramızda bir dostluk gelişti, aramızda bir dostluk köprüsü kurarak çalışmaları ortak yapacağız. İzmir'de, Karşıyaka'da yaşayan bir çok Alaşehirli var, onlarda bu birlikteliği duydukları zaman çok mutlu olacaklar" dedi.