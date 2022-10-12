Alaşehir Belediyesi kadrolu işçilerine brüt 2 bin TL maaş artışı

Atılan imzalarla Toplu İş Sözleşmesine ek protokol yapılarak enflasyondaki dalgalanmanın da önüne geçilmiş oldu.

Alaşehir Belediye Başkanlığı ile Hizmet İş Sendikası Manisa 1 Nolu Şubesi arasında ek protokol imzalandı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nun makamında gerçekleşen imza töreninde Hizmet İş Sendikası Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Okan Polat ve Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu yer aldı.

Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Okan Polat yaptığı açıklamada, ”Alaşehir Belediyesi ve Hizmet İş Sendikası Manisa 1 No'lu Şubesi arasında devam eden ek protokol görüşmeleri neticesinde yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesine ek protokol ile ortalama brüt 2 bin TL iyileştirme yapılarak enflasyondaki dalgalanmanın önüne geçtik. Belediye Başkanımız Ahmet Öküzcüoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise şunları söyledi: “Kadrolu işçi olarak çalışan mesai arkadaşlarımızın geçimlerini daha rahat sağlayabilmeleri için ek protokollerimizi yaptık. İşçilerimiz için brüt yaklaşık 2 bin TL maaş artışı gerçekleştirdik. Hayırlı uğurlu olsun.”

Protokol görüşmeleri imzaların atılmasıyla sona erdi.