Alaşehir Belediyesi karla kapanan yolları ulaşıma açtı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yoğu kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki mahallelere ulaşımda aksamalar yaşanırken, Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kapanan yollar ulaşıma açıldı.

Alaşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yoğun kar yağışı nedeniyle 24 saat kar mesaisi yaptı. 3 vardiya şeklinde çalışan ekipler yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamaların yaşandığı Dağhacıyusuf, Çarıkbozdağ, Bahçeli, Bahadır, Evrenli, Kozluca, Azıtepe, Soğukyurt, Horzumkeserler, Karadağ, Horzumembelli gibi mahallelerde çalışmalarını sürdürüyor. Yolların açık tutulmasını sağlayan ekipleri Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi.

Gece saatlerine kadar ekiplerle beraber sahada çalışmaları koordine eden Başkan Öküzcüoğlu, "Şu anda Karadağ Mahallesi Ovacık mevkiindeyiz. Hava sıcaklığı yaklaşık –5 derece. Ekiplerimiz Alaşehir'in bir çok noktasında olduğu gibi burada da yol açma çalışmalarına devam ediyorlar. Buzlanmaya karşı da ekiplerimiz tuzlama çalışması yapıyorlar. Üç vardiya halinde çalışmalarımız sürüyor. Vatandaşlarımızın ulaşımlarını sağlayabilmeleri, hastaları olursa hastaneye ulaştırabilmelerini sağlayacağız" dedi.

Başkan Öküzcüoğlu'na teşekkür eden Karadağ Mahallesi Muhtarı Raşit Aslan, ekiplerin yolları açık tutmak için çalışmalarına devam ettiğini söyledi.