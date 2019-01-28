Alaşehir Belediyesi Tiyatro Okulunun ilk oyununa tam not

Alaşehir Belediyesi kültürel ve sosyal faaliyetlerle şehre renk katmaya devam ediyor. Alaşehir Belediyesi Tiyatro Okulunun hazırladığı ücretsiz olarak sahnelenen “Benim Güzel Pabuçlarım” adlı tiyatro oyunu büyük beğeni topladı. Yönetmenliğini Nurcan Narinç, Genel Sanat Yönetmenliğini ise Şekip Noyanalpan'ın yaptığı “Benim Güzel Pabuçlarım” adlı ilk tiyatro oyunu, salonu dolduran çocuklar ve aileleri tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. 25-26 Ocak 2019 tarihlerinde saat 11.00 ve 15.00'da iki seans halinde eski sinema salonunda ücretsiz olarak sahnelenen oyun yoğun talep üzerine 1-2 Şubat tarihinde yeniden sahnelenecek. Sosyal ve üretken belediyecilik anlamında Alaşehir'de ilkleri gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirten Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, ”Kültürel ve sosyal alanlarda ortaya koyduğumuz projelerimiz ile şehrimize renk katmaya devam ediyoruz. Alaşehir'de bir ilk olarak geçtiğimiz ay kurulan tiyatro okulumuzun ilk oyunu olan 'Benim Güzel Pabuçlarım' yarıyıl tatilinde çocuklarımız için değişik bir anı oldu. Yavrularımızın ve ailelerimizin mutluluğu bizleri de mutlu ediyor. Tiyatro oyunumuz 1-2 Şubat tarihinde yeniden Alaşehirlilerimiz için sahnelenecek. Tiyatro oyunumuzun kısa sürede hazırlanmasında emeği geçen yönetmen Nurcan Narinç, genel sanat yönetmeni Şekip Noyanalpan ve tiyatro okulu kursiyerlerimizi tebrik eder, katılımlarından dolayı çocuklarımıza ve ailelerimize teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte de devamlı yeni oyunlar üreterek halkımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Ben tüm vatandaşlarımızı özellikle çocuklarımızı tiyatro oyunumuzu izlemeye davet ediyorum“ dedi.