Alaşehir Belediyesi TSM Korosu'ndan müzik ziyafeti

Alaşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu tarafından konser verildi. TRT İzmir Türk Sanat Müziği sanatçısı Turgay Kızıltuğ'un yönetiminde sahne alan 50 kişilik koro değişik makamlarda yaklaşık 30 eser seslendirdi. Coskun Saygılı'nın sunuculuğunu yaptığı konsere Türk Sanat Müziği sanatçıları Serkan Sır ve Göksenin Çakmak ile Kuşadası Müzik Severler Derneği ve Söke Kaymakamlığı Türk Sanat Müziği Korosu topluluğu da misafir olarak katıldı. Konseri izleyen yaklaşık 500 kişi birbirinden güzel eserlere eşlik etti.

Koro ve solo olarak seslendirilen 30 şarkının ardından, yönetmen Turgay Kızıltuğ'a çiçek veren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Belediyemizin sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen TSM korosu çalışmalarına devam edecektir. Amacımız toplum olarak kaynaşmamızı, gizli kalmış yeteneklerimizi ortaya çıkarabilmektir. Toplum yararına olan her türlü etkinliğe desteğimiz devam edecektir" dedi.