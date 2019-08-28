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Alaşehir Belediyesi üreticinin alın terini koruyor

Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri üzüm sezonunun başlamasıyla birlikte kantar denetimlerine başladı.


Zabıtalardan oluşan 3 ekip, Alaşehir ve çevresinde bulunan tüm kantarları teker teker denetliyor. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Üzüm sezonunun başlamasıyla üreticilerimizin üzümlerinin tartıldığı kantarlar teker teker kontrol ediliyor. Bölgemizde bulunan kantarların rutin denetimleri zaten yapılıyor, ancak üzüm sezonunun başlamasıyla rutin denetimlerin dışında, denetimler yapıyoruz. Üreticilerimiz içleri rahat edebilecek şekilde kantarlara girebilecekler. Zabıtadan oluşan üç ekibimiz bölgemizde bulunan tüm kantarları sürekli denetleyecekler. Üreticilerimiz her hangi bir şikayetleri olursa, derhal zabıta ekiplerimize başvuruda bulunabilirler. Böylece üreticilerimiz ürünlerini gönül rahatlığı içinde satabilecekler" dedi.

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