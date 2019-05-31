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Alaşehir Belediyesinden bayram hazırlığı

Alaşehir Belediyesi 4 Haziran’da başlayacak Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında yolları, cadde ve parkları genel bakıma aldı.

Alaşehir Belediyesi 4 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında yolları, cadde ve parkları genel bakıma aldı.


Alaşehir Belediyesi olağan çalışmalarının yanında 4 Haziran günü başlayacak olan Ramazan Bayramı hazırlıklarını da hızla sürdürüyor. Bayram hazırlıkları kapsamında vatandaşların mağdur olmaması için yollar genel bakım ve onarıma alınırken asfalt döküm çalışmaları aralıksız sürüyor. Öte yandan Alaşehir Belediyesi tarafından caddelere ve kaldırımlara da parke ve bordürler döşenmeye başlandı.


Çalışmalar hakkında bilgi veren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Belediye birimlerimiz olağan çalışmalarını aralıksız sürdürülürken, yaklaşan Ramazan Bayramı hazırlıkları da ayrı ve tatlı bir telaşla sürüyor. Parklar, yeşil alanlar, yollar, kaldırımlar kısacası tüm birimler kendilerine bağlı olan tüm alanlarda olağan çalışmalarına ilave olarak bayram hazırlıklarını da sürdürüyorlar. Amacımız vatandaşlarımızın kutsal Ramazan Bayramımızı rahat ve huzur içerisinde geçirmelerini sağlamak" dedi.

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