Alaşehir Belediyesinden bir sosyal deney daha

Vatandaşların duyarsız kalmadığı sosyal deney başarıyla tamamlandı.

Daha önce gerçekleştirdiği birçok sosyal deneyle gündeme gelen Alaşehir Belediyesi, engeliler için de bir sosyal deneye imza attı. Görme engelli vatandaşların tek başına yoğun trafikte yolun karşısına geçmeye çalışmasına duyarsız kalmayan vatandaşlar her defasında görme engellilere yardımcı olarak duyarlılıklarını ortaya koydu. O anlar Belediyenin gizli kamerası tarafından da kaydedildi.

Görme engelli vatandaşlar Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak'ın her zaman kendilerine destek olduğunu ve gönüllerini aldığını belirterek teşekkür etti.

Sosyal deneyin ardından açıklama yapan Başkan Uçak, "Bugün 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Bana göre hiçbir engel yok. Alaşehir halkımıza duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyorum. Yolun karşısına geçmeye çalıştığımda herkes yol verdi, duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Eğer engel olmuş olsaydı bugün bizler bir arada olmazdık. Bana göre hiçbir engel yok. Tek engel insanların düşünceleri. Düşüncelerimizi düzelttiğimiz zaman hiçbir engel yok." diye konuştu.