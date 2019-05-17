Alaşehir Belediyesinden fırınlara denetleme

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından fırınlarda Ramazan pideleriyle ilgili denetleme yapılırken fırınlar tam not aldı.

Alaşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı zabıta ekipleri özellikle Ramazan pidesi ve gece simit üreten fırınlardaki denetimlere ağırlık verdi. Ekipler, fırınların hijyenik koşullarını ve pide, ekmek, simit gibi ürünlerin gramajlarını kontrol etti. Toplum sağlığı açısından oldukça önem arz eden fırınların denetiminde simit gramajı ve hijyen konusunda titizlik gösteren zabıta ekipleri işletmelerden alışveriş yapan vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.

Denetimler hakkında bilgi veren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Belediye olarak vatandaşlarımızın sağlığı en başta gelen hizmetlerimizdendir. Toplumumuzun sağlıklı besinler tüketmesi ve sağlıklı yaşamaları konusunda her zaman duyarlı olacağız. Vatandaşımızın özellikle Ramazan ayı içerisinde tüketimi artan Ramazan pidesi yanında ekmek, simit gibi tüketimi çok olan unlu mamulleri üreten iş yerlerinin insan sağlığını tehlikeye düşürecek nitelikte olmaması gerekir. Vatandaşlarımız böyle bir durumla karşılaşırlarsa 'Alo 153' nolu telefonla zabıta ekiplerimize ihbar edebilirler. Hiçbir şey insan sağlığında daha önemli olamaz, olmamalıdır" dedi.

Alaşehir'de 250 gram Ramazan pidesi 2 TL, 250 gram yumurtalı Ramazan pidesi 2.5 TL, 250 gram ekmek 1.25 TL ve 80 gram simit 1.25 TL satılıyor.