Alaşehir Belediyesinden hizmet seferberliği

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Alaşehir Belediyesi ekipleri, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak'ın katılımlarıyla Selce Mahallesi'nde hizmet seferberliği başlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Alaşehir Belediyesi tarafından kış aylarına rağmen mahallelere hizmet çalışmaları devam ediyor. Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak'ın katılımıyla birlikte Selce Mahallesine giden ekipler mahallede 880 bin kilit parke taşıyla döşenen sokakları inceledi. Mahalle sakinleri tarafından coşkuyla karşılanan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Göreve geldiğim gün kısa süre içerisinde merkez mahalle ve kırsal mahallelerimizde ihtiyaç olan yollarımızda toplamda 1 milyon metrekare kilit parke çalışması gerçekleştireceğimizin sözünü vermiştim. Şu an 880 bin metrekare parke taşını mahallelerimizin yollarına döşedik ve çalışmalarımız ihtiyaç olan bölgelerimizde ara vermeden devam ediyor. Türkiye şartlarında bu bir rekordur. Bu anlamda ‘Üretken Belediyecilik' anlayışının samimi bir örneğini sergiliyoruz" dedi.

Belediyeciliğin gönül işi olduğunu vurgulayan Başkan Uçak, "Alaşehir'in hamuruna karışmış ve Alaşehir'in sevdalısı olan ekibimizle birlikte anlımızın akıyla hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek. Tüm hedeflerimize ulaşmak için Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapılan çalışmalarla birlikte merkezden en uç noktalara kadar her yer modern ve kaliteli yaşam standartlarına kavuşacak. Sizlere ne söz verdiysek hepsini gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.