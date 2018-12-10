Alaşehir Belediyesi'nden 'Hoşgeldin Bebek' Projesi

Sosyal belediyecilik alanında önemli hizmetleri yerine getiren Alaşehir Belediyesi tarafından başlatılan “Hoş geldin Bebek” projesi devam ediyor. Proje kapsamında belediye personelleri yeni doğan bebeklerin aileleri ziyaret ederek ailelerin mutluluklarını paylaşıyor.

“Her zaman yanınızdayız"

Projeyle ilgili açıklama yapan Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, "Anne ve babaların mutluluğuna ortak olmayı amaçladığımız projemizde yeni doğan bebeklerin ihtiyaç duyacağı ürünlerin yer aldığı bebek setimizi hediye ederek sevinçlerine ortak oluyoruz. Hastalıkta, sağlıkta ve doğumda hayatın her alanında halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda yeni doğan bebeklerimize sağlıklı uzun ömür diliyor, kıymetli anne ve babalarına aileleri ile birlikte güzel bir yaşam sürmelerini temenni ediyorum.” diye konuştu.

Aileler Alaşehir Belediyesi'nin ‘Hoş geldin bebek' projesini çok başarılı bulduklarını belirterek, Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak'a teşekkürlerini iletti.