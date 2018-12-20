Alaşehir Belediyesinden kedilere "Pati Evi"

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kış aylarında sokak hayvanlarının barınmaları için Alaşehir Belediyesi tarafından "Pati Evi" adlı barınaklar yapıldı.

Alaşehir Belediyesi, kış mevsiminin kendisini iyice hissettirdiği bugünlerde sokak hayvanlarını unutmadı. Alaşehir'de çeşitli mahallelerde sokak hayvanlarının barınmaları için "Pati Evi" adlı barınak yapıldı. Yaklaşık 350 kedinin barına bileceği Pati Ev'lerinde kediler kış mevsimini soğuk havaların etkisini hissetmeden atlatabilecek. Öte yandan barınakların yanı sıra yiyecek ve su bölümlerinin bulunduğu hayvan beslenme noktaları yerleştirdi. Beslenme noktaları ve kedi evleri görevliler tarafından her gün düzenli olarak kontrol edilecek. Yapılan evlerin çatılarına da kuşlar için yem bırakılacak.

Havaların gün geçtikçe soğuması nedeniyle sokakta kalan hayvanları da düşündüklerini belirten Alaşehir Belediye başkanı Ali Uçak, "Tüm mahallelerimizde önümüzdeki günlerde hem kedi hem köpek evlerinin montajları tamamlanacak. Montajlar tamamlandığında 350 kedimiz ve 70 köpeğimizin konaklayacağı evlerimizin düzenli mama kontrolleri ise görevlilerimiz tarafından yapılacak. Tabi kuşlarımızı da unutmadık. Yaptığımız kedi evlerinin çatılarına yem bölmeleri monte ettik" dedi.