Alaşehir Belediyesi'nden muhteşem Çanakkale tiyatrosu

Alaşehir Belediyesi Tiyatro Okulu tarafından Çanakkale Zaferi'nin 104. yıl dönümü nedeniyle “Asla dönmeyi düşünmediler” adlı tiyatro oyunu Alaşehirliler için ücretsiz sahnelendi. Çanakkale konulu tiyatro gösterisi katılımcılara duygulu anlar yaşattı. Cephede savaşan asker, yaralı askeri götüren sıhhiye, cephaneye yemek taşıyan kadınların yer aldığı ücretsiz tiyatro oyunu Alaşehirliler tarafından büyük beğeni topladı.

Programda konuşan Başkan Ali Uçak, ”Böylesi anlamlı bir günde, Çanakkale Zaferimizin 104. yıl dönümü nedeniyle Alaşehir Belediye Tiyatromuzun hazırlamış olduğu 'Asla dönmeyi düşünmediler' adlı ücretsiz tiyatro etkinliğine katılmaktan büyük bir onur duyuyorum. Tiyatro oyunumuzun hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Çanakkale'yi geçilmez kılan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükran ve minnetle bir kez daha anıyor, kahraman gazilerimize uzun ömürler diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Başkan Ali Uçak konuşmalarının ardından tiyatro kursiyerlerine başarı ve katılım belgeleri takdim etti. Alaşehir Belediye Tiyatrosu Yöneteni Nurcan Narinç ve Genel Sanat Yönetmeni Şekip Noyanalpan ise Başkan Ali Uçak'a desteklerinden dolayı teşekkür plaketi hediye etti.