Alaşehir Belediyesi'nin projesine hibe desteği

Alaşehir Belediyesi tarafından hazırlanan '7 yıldızdan biri Philadelphia' adlı proje Türkiye Belediyeler Birliği tarafından yerel bölgelerin kültür varlıklarının tanıtılması amacıyla başlatılan 'Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi ve Proje Yarışması'nda 500 bin TL hibe desteği kazandı.

Manisa'nın Alaşehir Belediyesi İncil'de adı geçen ve Hristiyanların tavaf ederek hacı oldukları 7 kiliseden birinin bulunduğu Alaşehir'de inanç turizminin geliştirilmesi amacıyla proje hazırladı. Projeyi değerlendiren jüri üyeleri, projeye hibe desteğine uygun gördü. Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Erol Kacar ve ekibi Ankara'da yapılan ödül törenine katıldı. Hibe desteği alan projeyi değerlendiren Alaşehir Belediye Başkan Yardımcısı Erol Kacar, "Türkiye Belediyeler Birliğince düzenlenen 'Şehirlerde İnanç Turizminin Desteklenmesi Fikir ve Proje Yarışması'na, '7 yıldızdan biri Philadelphia' isimli projeyle katıldık. Projemiz değerlendirmeler sonunda hibe desteği almaya uygun görüldü. Proje için 500 bin TL hibe desteği verildi. Proje ile ilçemizde inanç turizmini geliştirmek, kiliseye ziyaret sayısının artırılması, Hac için gelenlerin konaklama, dinlenme, alış veriş yapabileceği alanları artırma, tanıtıcı reklam ve afişlerin hazırlanması, ziyaret bölgesindeki her türlü ihtiyaçların karşılanabileceği ortamın sağlanması için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlayacağız." dedi.

Ankara'da yapılan törene, TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Şükrü Karatepe, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın protokol konuşmalarını yaptığı törende çok sayıda belediye başkanı da hazır bulundu. Alaşehir Belediyesini Belediye başkan yardımcısı Erol Kacar ve ekibi temsil etti.