Alaşehir Belediyespor'un Play-Off programı belli oldu

Manisa Süper Amatör Lig A Grubunda mücadele eden ve normal sezonu grubunda 2. sırada bitirerek Play-Off oynamaya hak kazanan Alaşehir Belediyespor Futbol Takımının Bölgesel Amatör Lige çıkmak için oynayacağı Play-Off müsabakalarının tarihleri ve programı Manisa'da Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında Federasyon Temsilcileri ile kulüp yöneticileri arasında yapılan toplantının ardından belli oldu. Play-Off da Alaşehir Belediyespor ile birlikte, Kula Belediye Spor, Sanayi Spor ve Yunus Emre Belediye Spor Bölgesel Amatör Lige yükselme mücadelesi verecek.

İlk maç Kula Belediyespor'la

Toplantıda yapılan fikstür çekimine göre Alaşehir Belediyespor Play-Off grubunda ilk hafta maçında 17 Mart Pazar Günü Saat 14.00'de Kula Belediyespor'u konuk edecek. Karşılaşma Alaşehir İlçe Stadyumunun zeminin elverişsiz olmasından dolayı Salihli Ramiz Turan Stadyumunda oynanacak. Alaşehir Belediyespor sonraki 3 haftada sırasıyla Sanayispor, Yunusemre Belediyespor ve Kula Belediyespor deplasmanlarına çıkacak. Alaşehir ekibi son iki haftada sırasıyla Sanayispor ve Yunusemre Belediyespor konuk edecek ve Play-Off maçlarını tamamlayacak. Çift Devreli Lig Usulüne göre 4 takım arasında oynanacak müsabakalar sonucunda grubu 1. sırada bitirecek takım doğrudan Bölgesel Amatör Lige yükselirken, 2. sırada yer alacak akım Play-Out müsabakası oynamaya hak kazanacak veya Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Manisa takımlarının ligdeki sıralamasına göre doğrudan Bölgesel Amatör Lige yükselme hakkını elde edecek.

Başkan Özdemir: "BAL'a geri döneceğiz"

Toplantıya katılarak sonrasında değerlendirmelerde bulunan Alaşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Derman Özdemir, “Öncelikle Play-Off'da mücadele edecek tüm takımlara başarılar dilerim. Normal sezonun bitmesinin ardından artık takım olarak tamamıyla Play-Off maçlarına kilitlendik. Sezon başında koyduğumuz şampiyonluk hedefine ulaşmak için çok önemli maçlar oynayacağız. Maçlar sonunda şehrimize 1 yıl aradan sonra tekrardan Bölgesel Amatör Lig sevincini yaşatmak istiyoruz.” dedi.